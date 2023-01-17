Кочергина Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти11.10.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1877
Дочь: Агапия Алексеева
Отец ребёнка: Кочергин Алексей Алексеев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.06.1883
Дочь: Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Кочергин Алексей Алексеев
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
11.10.1908
Причина смерти: от старости | Михайло-Архангельская церковь