Кочергина Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Василиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

11.10.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1877

Дочь: Агапия Алексеева

Отец ребёнка: Кочергин Алексей Алексеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Кочергин Алексей Алексеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
11.10.1908
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости | Михайло-Архангельская церковь
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