Калинина (Карлагина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1804
Рождение ребёнка
10.09.1825
Дочь: (Калинин) Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Калинин Петр Данилович
Рождение ребёнка
03.01.1830
Дочь: Санникова (Калинина) Домника Петрова
Отец ребёнка: Калинин Петр Данилович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Калинин Петр Данилович
Рождение ребёнка
21.05.1844
Дочь: (Калинина) Елена Петрова
Отец ребёнка: Калинин Петр Данилович
Смерть
Неизвестно