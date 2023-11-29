Калинина (Карлагина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Карлагина) Анна Степановна

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
24.01.1804

Муж: Калинин Петр Данилович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.09.1825

Дочь: (Калинин) Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Калинин Петр Данилович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.01.1830

Дочь: Санникова (Калинина) Домника Петрова

Отец ребёнка: Калинин Петр Данилович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1835

Сын: Калинин Аркадий Петров

Отец ребёнка: Калинин Петр Данилович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.05.1844

Дочь: (Калинина) Елена Петрова

Отец ребёнка: Калинин Петр Данилович

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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