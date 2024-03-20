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Наумов виктор корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1954

Отец: Наумов корней васильевич

Мать: Наумова Ольга Абрамовна

Рождение ребёнка
10.02.1981

Сын: Наумов виктор викторович

Мать ребёнка: Наумова Галина Семёнова

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.06.1983

Сын: Наумов александр викторович

Мать ребёнка: Наумова Галина Семёнова

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