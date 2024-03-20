Наумов виктор корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1954
Отец: Наумов корней васильевич
Мать: Наумова Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
10.02.1981
Мать ребёнка: Наумова Галина Семёнова
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.06.1983
Сын: Наумов александр викторович
Мать ребёнка: Наумова Галина Семёнова