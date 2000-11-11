Васюкова (Старкова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюкова (Старкова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1917

Дата смерти

11.11.2000

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1917

Отец: Старков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.11.2000
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