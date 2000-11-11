Васюкова (Старкова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1917
Дата смерти11.11.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1917
Отец: Старков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.11.2000