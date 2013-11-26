Лымарь Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1957
Дата смерти26.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1957
Рождение ребёнка
09.09.1986
Дочь: Лымарь Евгения Валерьевна
Мать ребёнка: Федорова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.10.1988
Дочь: Чашина Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Федорова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1990
Дочь: Орлова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Федорова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2013