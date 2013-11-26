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Лымарь Валерий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1957

Дата смерти

26.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1957

Отец: не указан

Мать: Ознабихина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
09.09.1986

Дочь: Лымарь Евгения Валерьевна

Мать ребёнка: Федорова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
16.10.1988

Дочь: Чашина Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Федорова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1990

Дочь: Орлова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Федорова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Татьяна Алексеевна

Смерть
26.11.2013
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