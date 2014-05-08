Тюрина (Кобзева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1930
Дата смерти08.05.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1952
Дочь: Ярковая (Тюрина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1956
Дочь: Шеповалова (Тюрина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Павлович
Рождение ребёнка
17.04.1962
Дочь: Тюрина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Павлович
Смерть
08.05.2014