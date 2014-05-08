Тюрина (Кобзева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Кобзева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1930

Дата смерти

08.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1952

Дочь: Ярковая (Тюрина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Тюрин Николай Павлович

Рождение ребёнка
28.07.1956

Дочь: Шеповалова (Тюрина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Тюрин Николай Павлович

Рождение ребёнка
17.04.1962

Дочь: Тюрина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Тюрин Николай Павлович

Смерть
08.05.2014

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