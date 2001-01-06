Помаскина Надежда Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1969
Отец: Брук Валерий Наумович
Рождение ребёнка
09.02.1993
Сын: Помаскин Кирилл Вячеславович
Отец ребёнка: Помаскин Вячеслав Викторович
Рождение ребёнка
10.04.1997
Дочь: Помаскина Мария Вячеславовна
Отец ребёнка: Помаскин Вячеслав Викторович
Рождение ребёнка
06.01.2001
Дочь: Помаскина Евгения Вячеславовна
Отец ребёнка: Помаскин Вячеслав Викторович
Рождение ребёнка
06.01.2001
Сын: Помаскин Василий Вячеславович
Отец ребёнка: Помаскин Вячеслав Викторович
Рождение ребёнка
27.08.2007
Дочь: Помаскина Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Помаскин Вячеслав Викторович