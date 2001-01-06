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Помаскина Надежда Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1969

Отец: Брук Валерий Наумович

Мать: Шолохова Тамара Анатольевна

Рождение ребёнка
09.02.1993

Сын: Помаскин Кирилл Вячеславович

Отец ребёнка: Помаскин Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
10.04.1997

Дочь: Помаскина Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: Помаскин Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
06.01.2001

Дочь: Помаскина Евгения Вячеславовна

Отец ребёнка: Помаскин Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
06.01.2001

Сын: Помаскин Василий Вячеславович

Отец ребёнка: Помаскин Вячеслав Викторович

Рождение ребёнка
27.08.2007

Дочь: Помаскина Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Помаскин Вячеслав Викторович

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