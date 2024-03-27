Биктимирова (Валитова) Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиктимирова (Валитова) Марьям

Биктимирова (Валитова) Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич

г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекская ССР
Развод
Неизвестно

Муж: Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич

Смерть
1998
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекистан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close