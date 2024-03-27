Биктимирова (Валитова) Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекская ССР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекистан