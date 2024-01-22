Гусаков Егор Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
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Развод
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Жена: не указана
Развод
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Жена: не указана
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Жена: не указана
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Жена: не указана
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Жена: не указана
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: (Гусакова) Наталья Марковна