Смирнова (Воробьева) Александра Семëновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Воробьева) Александра Семëновна

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Место рождения

Скрипки, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.05.1907

Дата смерти

12.06.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907

Отец: Воробьев Семен

Мать: Воробьева Ефимия Степановна

Скрипки, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1930

Дочь: Грузова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Никифорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Василий Никифорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.06.1956
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