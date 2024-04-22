Смирнова (Воробьева) Александра Семëновна
Место рождения
Дата рождения05.05.1907
Дата смерти12.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907
Отец: Воробьев Семен
Рождение ребёнка
05.10.1930
Дочь: Грузова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
20.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Василий Никифорович
Смерть
12.06.1956