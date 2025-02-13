Фоменко Василий Кондратьевич 01.01.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фоменко Василий Кондратьевич

Автор
ЮН
Новиков Ю.

мужской, родился 01.01.1888, Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

умер Неизвестно

Мать
Фоменко ?Неизвестно г.р.
Отец
Фоменко (Хоменко) Кондрат Емельянович10.07.1859 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: Фоменко (Хоменко) Кондрат Емельянович

Мать: Фоменко ?

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Рождение ребёнка
27.09.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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