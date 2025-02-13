Фоменко Василий Кондратьевич
мужской, родился 01.01.1888, Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
умер Неизвестно
МатьФоменко ?Неизвестно г.р.
ОтецФоменко (Хоменко) Кондрат Емельянович10.07.1859 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Отец: Фоменко (Хоменко) Кондрат Емельянович
Мать: Фоменко ?
Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.09.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно