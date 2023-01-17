Дорожкин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорожкин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Дорожкин Лазарь Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорожкин Митрофан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорожкин Исидор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорожкин Прокопий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорожкин Борис Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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