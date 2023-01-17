Дорожкин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Дорожкин Лазарь Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорожкин Митрофан Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорожкин Исидор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорожкин Прокопий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорожкин Борис Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно