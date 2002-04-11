Исакова (Ткачева) Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Ткачева) Маргарита Васильевна

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

05.06.1927

Дата смерти

11.04.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927

Отец: Ткачев Василий Александрович

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаков Анатолий Васильевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
11.04.2002
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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