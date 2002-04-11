Исакова (Ткачева) Маргарита Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1927
Дата смерти11.04.2002
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927
Отец: Ткачев Василий Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаков Анатолий Васильевич
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
11.04.2002