Григорьева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1963

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1963

Отец: Григорьев Иван Алексеевич

Мать: Григорьева Нина Ивановна

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