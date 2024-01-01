Журавская Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавская Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавский Михаил Валентинович

Отец ребёнка: Журавский Валентин Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавская Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Журавский Валентин Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавский Валентин Иосифович

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