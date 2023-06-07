Федор Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Фома Ванифатиев
Мать: Федосья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Дарья Федорова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Место жительства
1795
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеева
Смерть
Неизвестно