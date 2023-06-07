Федор Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Фома Ванифатиев

Мать: Федосья Семенова

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Дарья Федорова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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