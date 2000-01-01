Fošenbauerová (Smržová) Ema (Eva) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFošenbauerová (Smržová) Ema (Eva)

Fošenbauerová (Smržová) Ema (Eva)

avatar

Место рождения

Litoradlice

Дата рождения

Между 1860 и 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Litoradlice
Рождение ребёнка
29.06.1884

Сын: Fošenbauer Petr

Отец ребёнка: Fošenbauer Antonín

Jeznice č. 13
Рождение ребёнка
29.01.1887

Сын: Fošenbauer František

Отец ребёнка: Fošenbauer Antonín

Jeznice č. 2
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close