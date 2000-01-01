Fošenbauerová (Smržová) Ema (Eva)
Место рожденияLitoradlice
Дата рожденияМежду 1860 и 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Litoradlice
Рождение ребёнка
29.06.1884
Сын: Fošenbauer Petr
Отец ребёнка: Fošenbauer Antonín
Jeznice č. 13
Рождение ребёнка
29.01.1887
Сын: Fošenbauer František
Отец ребёнка: Fošenbauer Antonín
Jeznice č. 2
Смерть
Неизвестно