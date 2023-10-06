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Гавриловский Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

10.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928

Отец: Гавриловский Григорий Мехайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1955

Сын: Гавриловский Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Гавриловская Нина Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1955

Сын: Гавриловский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гавриловская Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриловский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Гавриловская Нина Ивановна

Смерть
10.04.1985
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