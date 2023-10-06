Гавриловский Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1928
Дата смерти10.04.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928
Отец: Гавриловский Григорий Мехайлович
Рождение ребёнка
10.04.1955
Сын: Гавриловский Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Гавриловская Нина Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1955
Сын: Гавриловский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гавриловская Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриловский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Гавриловская Нина Ивановна
Смерть
10.04.1985