Унагаева (Аносова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унагаева (Аносова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аносов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Максимова Евдокия

Отец ребёнка: Унагаев Ксенофонт

Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Рождение ребёнка
1914

Сын: Унагаев Прокопий

Отец ребёнка: Унагаев Ксенофонт

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол
Рождение ребёнка
03.11.1918

Сын: Унагаев Николай

Отец ребёнка: Унагаев Ксенофонт

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа

Отец ребёнка: Унагаев Ксенофонт

Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Смерть
Неизвестно
с.Шерагол Бурятия
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