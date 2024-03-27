Унагаева (Аносова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Аносов Иван
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Максимова Евдокия
Отец ребёнка: Унагаев Ксенофонт
Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Рождение ребёнка
1914
Сын: Унагаев Прокопий
Отец ребёнка: Унагаев Ксенофонт
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол
Рождение ребёнка
03.11.1918
Сын: Унагаев Николай
Отец ребёнка: Унагаев Ксенофонт
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа
Отец ребёнка: Унагаев Ксенофонт
Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Смерть
Неизвестно
с.Шерагол Бурятия