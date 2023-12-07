Быкова-Люлюкина (Аршинова) Феодосия Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова-Люлюкина (Аршинова) Феодосия Евстафьевна

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Аршинов Евстафий

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1890

Муж: Быков-Люлюкин Василий Фомич

Рождение ребёнка
23.06.1893 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Фомич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Фомич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1909 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Серафим Васильевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Фомич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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