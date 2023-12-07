Быкова-Люлюкина (Аршинова) Феодосия Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Аршинов Евстафий
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1890
Рождение ребёнка
23.06.1893 ст.
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Фомич
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Фомич
Рождение ребёнка
16.07.1909 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Серафим Васильевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Фомич
Смерть
Неизвестно