(Насыбуллина) Сахия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Насыбуллина) Сахия

(Насыбуллина) Сахия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1910

Дата смерти

23.07.2003

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

1934 г.р.
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1951 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1910

Отец: Котлыбулат

Мать: Мозакия

Рождение ребёнка
30.12.1934

Сын: Зиянгареев Аухади

Отец ребёнка: Зиянгареев Фатхулбаян

Рождение ребёнка
07.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиянгареев Фатхулбаян

Рождение ребёнка
04.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиянгареев Фатхулбаян

Рождение ребёнка
27.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиянгареев Фатхулбаян

Рождение ребёнка
16.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиянгареев Фатхулбаян

Рождение ребёнка
21.09.1951

Сын: Зиянгареев Талгат

Отец ребёнка: Зиянгареев Фатхулбаян

Смерть
23.07.2003

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