Смирнов Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1989
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