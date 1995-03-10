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Самоцветов Семен Владимирович

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Место рождения

Редьки, Дубровенский район, Витебская область

Дата рождения

28.09.1932

Дата смерти

10.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1932

Отец: Самоцветов Владимир Васильевич

Мать: Самоцветова Елена Фаминична

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.06.1957

Сын: Самоцветов Владимир Семенович

Мать ребёнка: Самоцветова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
03.10.1960

Дочь: Мануилова Светлана Семеновна

Мать ребёнка: Самоцветова Нина Яковлевна

поселок Якуттоп, Октябрьского района, Тюменской области
Рождение ребёнка
01.01.1964

Дочь: Назаренко Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Самоцветова Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоцветова Нина Яковлевна

Смерть
10.03.1995
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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