Самоцветов Семен Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.09.1932
Дата смерти10.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1932
Рождение ребёнка
11.06.1957
Сын: Самоцветов Владимир Семенович
Мать ребёнка: Самоцветова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
03.10.1960
Дочь: Мануилова Светлана Семеновна
Мать ребёнка: Самоцветова Нина Яковлевна
поселок Якуттоп, Октябрьского района, Тюменской области
Рождение ребёнка
01.01.1964
Дочь: Назаренко Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Самоцветова Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1995
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра