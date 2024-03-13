Бутакова (Заостровных) Наталья Анатольевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурашев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурашев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутакова Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Бутаков Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Бутаков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бутаков Геннадий