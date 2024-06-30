Бузаев Трофим Тихонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бузаев Трофим Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузаев Карп Емельянович

Мать: Бузаева Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
14.09.1827

Сын: Бузаев Аким Трофимович

Мать ребёнка: Клюева-Бузаева Марья Ефимова

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1830

Дочь: Бузаева Евдокиия Трофимовна

Мать ребёнка: Клюева-Бузаева Марья Ефимова

Смерть
Неизвестно

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