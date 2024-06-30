Бузаев Трофим Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1827
Мать ребёнка: Клюева-Бузаева Марья Ефимова
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1830
Дочь: Бузаева Евдокиия Трофимовна
Мать ребёнка: Клюева-Бузаева Марья Ефимова
Смерть
Неизвестно