Банников Анатолий Федорович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Арест
05.04.1933
Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Мера наказания: Раскулачить и выслать за пределы района с семьей Документ-основание о раскулачивании/лишении прав: Протокол заседания Президиума Манчажского райисполкома по рассмотрению и утверждению... Показать все
Смерть
Неизвестно