Комарова (Докичева) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Докичев Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булыкина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Комаров Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Комаров Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Комаров Николай Иванович