Андрианов Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианов Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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