Парыгин Аким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгин Аким Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Ермакова Татьяна Акимовна

Мать ребёнка: Парыгина Ефросинья Филимоновна

Рождение ребёнка
12.12.1921

Дочь: Шумакова Варвара Акимовна

Мать ребёнка: Парыгина Ефросинья Филимоновна

Смерть
Неизвестно
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