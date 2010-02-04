Парыгин Аким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Ермакова Татьяна Акимовна
Мать ребёнка: Парыгина Ефросинья Филимоновна
Рождение ребёнка
12.12.1921
Дочь: Шумакова Варвара Акимовна
Мать ребёнка: Парыгина Ефросинья Филимоновна
Смерть
Неизвестно