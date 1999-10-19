Кошман (Прохоренко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошман (Прохоренко) Екатерина

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

19.10.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1999

Отец: не указан

Мать: не указана

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
15.10.2022

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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