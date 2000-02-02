Еремина (Васильева) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.11.1925
Дата смерти02.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1925
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремин Владимир Алексеевич
Бракосочетание
16.07.1949
Смерть
02.02.2000
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рак желудка