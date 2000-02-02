Еремина (Васильева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Васильева) Нина Ивановна

Место рождения

Остров, Островский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.11.1925

Дата смерти

02.02.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1903 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1925

Отец: не указан

Мать: Васильева Ольга Тимофеевна

Остров, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремин Владимир Алексеевич

Бракосочетание
16.07.1949

Муж: Еремин Владимир Алексеевич

Смерть
02.02.2000
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рак желудка

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