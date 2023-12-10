Никитина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Татьяна Владимировна

Никитина Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Никитин Владимир Кузьмич

Мать: не указана

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