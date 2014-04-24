Вильковиская (Доброскокова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильковиская (Доброскокова) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 13.02.1939

Дата смерти

24.04.2014

Пол

Женский

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.02.1939

Отец: Доброскоков Михаил Семенович

Мать: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
12.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильковиский Валерий Георгиевич

Рождение ребёнка
25.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильковиский Валерий Георгиевич

Смерть
24.04.2014

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