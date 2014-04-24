Вильковиская (Доброскокова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 13.02.1939
Дата смерти24.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.02.1939
Рождение ребёнка
12.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вильковиский Валерий Георгиевич
Рождение ребёнка
25.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вильковиский Валерий Георгиевич
Смерть
24.04.2014