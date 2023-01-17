Безобразов Онисим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1900
Дочь: Безобразова Анна Онисимовна
Мать ребёнка: Безобразова Анна Филипповна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900 ст.
Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Крестьянин села Сараи Сапожковского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно