Барашкова Анна Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Барашкова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барашков Семен (Оҕус)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина Анна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Петр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Егор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Кузьма Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркин Петр Николаевич

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