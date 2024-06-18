Барашкова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барашков Семен (Оҕус)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина Анна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Петр Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Егор Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно