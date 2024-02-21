Нургалеева (Ишимова) Магзанур Колбаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишимов Колбай
Мать: Ишимова Максуда
Рождение ребёнка
22.12.1959
Дочь: Ганиева Рашида Равильевна
Отец ребёнка: Нургалеев Равил Валиевич
Рождение ребёнка
31.10.1965
Дочь: Нургалеева Гульнара Равиловна
Отец ребёнка: Нургалеев Равил Валиевич
Рождение ребёнка
12.03.1968
Сын: Нургалеев Рамиль Равилович
Отец ребёнка: Нургалеев Равил Валиевич