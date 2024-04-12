Ксения Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Восприемник
16.11.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 16.11.1899 Чермы Екатерина Васильевна Чермы крестьянин Василий Димомидович Чермы жена Агапия Саввина Иванщины запасной рядовой лейб-гвардии уланского полка из крестьян Тимоф... Показать все
Смерть
Неизвестно