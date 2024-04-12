Ксения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Игнатьевна

Место рождения

Орел, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Орел, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
16.11.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 16.11.1899 Чермы Екатерина Васильевна Чермы крестьянин Василий Димомидович Чермы жена Агапия Саввина Иванщины запасной рядовой лейб-гвардии уланского полка из крестьян Тимоф... Показать все
Смерть
Неизвестно
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