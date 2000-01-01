Есакова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1937
Рождение ребёнка
26.10.1947
Рождение ребёнка
21.11.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно