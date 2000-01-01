Есакова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Есаков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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