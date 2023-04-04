(Бурьянова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти03.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
?.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фисанович Израиль Ильич
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Смерть
03.02.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: рак печени