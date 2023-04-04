(Бурьянова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурьянова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

03.02.1985

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Бурьянов (до 1917 Бурьян) Андрей

Мать: Бурьянова (Самойлова) Ефросинья

Рождение ребёнка
?.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фисанович Израиль Ильич

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Смерть
03.02.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: рак печени

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