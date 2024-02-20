Сотников Михаил Васильевич
Место рожденияс. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения21.05.1872
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1872
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
13.08.1892
Дочь: Помигуева (Сотникова) Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
11.02.1895
Дочь: (Сотникова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: (Сотникова) Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
27.09.1899
Дочь: Смотрова (Сотникова) Пелагия Михайловна
Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
23.06.1902
Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
21.09.1903
Сын: Сотников Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.08.1907
Сын: Сотников Тихон Михайлович
Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.08.1909
Дочь: (Сотникова) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна