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Сотников Михаил Васильевич

Место рождения

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

21.05.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1872

Отец: Сотников Василий Гаврилович

Мать: Сотникова Агафья Ивановна

Бракосочетание
1891

Жена: Сотникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
13.08.1892

Дочь: Помигуева (Сотникова) Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.02.1895

Дочь: (Сотникова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: (Сотникова) Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
27.09.1899

Дочь: Смотрова (Сотникова) Пелагия Михайловна

Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.06.1902

Сын: Сотников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
21.09.1903

Сын: Сотников Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
17.08.1907

Сын: Сотников Тихон Михайлович

Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.08.1909

Дочь: (Сотникова) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Сотникова Анна Григорьевна

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