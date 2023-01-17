Морозов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти27.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Смерть
27.07.1943
Плоское, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Перезахоронен в братской могиле в с. Плоское. Убит в бою. Первичное место захоронения-Курская область, Дмитровский район, южная опушка Мартыновского леса. После войны часть Курской области вошла в Ор... Показать все