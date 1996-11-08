Полывяный Евгений Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1938
Дата смерти08.11.1996
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1938
Отец: Полывяный Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1958
Сын: Полывяный Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Полывяная (Кравченко) Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
14.04.1960
Сын: Полывяный Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Полывяная (Кравченко) Мария Афанасьевна
Смерть
08.11.1996