Полывяный Евгений Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолывяный Евгений Григорьевич

Полывяный Евгений Григорьевич

Место рождения

Млынище, Житомирська область

Дата рождения

03.11.1938

Дата смерти

08.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1938

Отец: Полывяный Григорий

Мать: не указана

Млынище, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полывяная (Кравченко) Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
02.08.1958

Сын: Полывяный Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Полывяная (Кравченко) Мария Афанасьевна

Бахмач, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.04.1960

Сын: Полывяный Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Полывяная (Кравченко) Мария Афанасьевна

Бахмач, Чернігівська область
Смерть
08.11.1996
Бахмач, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.