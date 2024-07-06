Шевченко Иван Романович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Шевченко Роман Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шевченко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Шевченко Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Шевченко Наталья Тимофеевна
Алтайский край, Баевский район, пос. Киевский
Смерть
1943
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Переселился с отцом из Киевской губернии в Томскую губернию 1909 г. По перепеси населения жил в Баевском районе, по. Киевский.