Шевченко Иван Романович 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Иван Романович

Место рождения

Масловка, Київська область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шевченко Роман Павлович

Мать: не указана

Масловка, Київська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шевченко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Шевченко Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шевченко Федор Иванович

Мать ребёнка: Шевченко Наталья Тимофеевна

Алтайский край, Баевский район, пос. Киевский
Смерть
1943
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Переселился с отцом из Киевской губернии в Томскую губернию 1909 г. По перепеси населения жил в Баевском районе, по. Киевский.

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