Волков Федор Акимович
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Волков Аким Дорофеевич
Мать: Волкова Домна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Волкова Настасья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Волкова) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Волкова Настасья
Рождение ребёнка
1829 ст.
Мать ребёнка: Волкова Настасья
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Волкова Настасья
Смерть
Неизвестно