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Волков Федор Акимович

Место рождения

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Волков Аким Дорофеевич

Мать: Волкова Домна

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Волков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Волкова Настасья

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Волкова) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Волкова Настасья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Волков Максим Федорович

Мать ребёнка: Волкова Настасья

Рождение ребёнка
1838

Сын: Волков Василий Федорович

Мать ребёнка: Волкова Настасья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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