Байдуши Табанары Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдуши Табанары Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1792 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1807 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Филипп Семенов

Мать ребёнка: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Варвара Семенова

Мать ребёнка: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Тимофей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
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