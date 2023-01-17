Байдуши Табанары Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Сын: Филипп Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Варвара Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Тимофей Семенов
Мать ребёнка: не указана