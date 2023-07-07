Перминов Александр Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перминов Аркадий Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1981
Сын: Перминов Роман Александрович
Мать ребёнка: Перминова Людмила Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перминова Людмила Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Перминова Людмила Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перминова Людмила
Смерть
Неизвестно