Перминов Александр Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Александр Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перминов Аркадий Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1981

Сын: Перминов Роман Александрович

Мать ребёнка: Перминова Людмила Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова Людмила Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Перминова Людмила Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перминова Людмила

Смерть
Неизвестно
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