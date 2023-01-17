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Кузьмичев Иоанн Андреевич

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

24.05.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1886 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
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Рождение ребёнка
24.02.1908 ст.

Сын: Кузьмичев Василий Иванович

Мать ребёнка: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1920

Дочь: Кузьмичева Антонида Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

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