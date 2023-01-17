Кузьмичев Иоанн Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1886 ст.
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1886 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
24.02.1908 ст.
Сын: Кузьмичев Василий Иванович
Мать ребёнка: Кузьмичева Евфимия Тарасовна
Рождение ребёнка
07.05.1920
Дочь: Кузьмичева Антонида Ивановна
Мать ребёнка: Кузьмичева Евфимия Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно