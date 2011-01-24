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Кундиков Дмитрий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1938

Дата смерти

24.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1938

Отец: не указан

Мать: Кундик Марфа

Рождение ребёнка
23.05.1962

Сын: Кундиков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Кундикова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
03.07.1971

Сын: Кундиков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Кундикова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
03.07.1971

Сын: Кундиков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Кундикова Галина Николаевна

Смерть
24.01.2011
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