Кундиков Дмитрий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1938
Дата смерти24.01.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1938
Мать: Кундик Марфа
Рождение ребёнка
23.05.1962
Сын: Кундиков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Кундикова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
03.07.1971
Сын: Кундиков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Кундикова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
03.07.1971
Сын: Кундиков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Кундикова Галина Николаевна
Смерть
24.01.2011