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Василькова (Никитина) Варвара

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Место рождения

Клемятино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.12.1931

Дата смерти

07.11.2005

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1931

Отец: Никитин (Щеглов) Петр Никитич

Мать: (Никитина (Иванова)) Федосья Ивановна

Клемятино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смагин Виктор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильков Геннадий Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
Оккупация района с 2.10.1941 по 15.03.1943
Рождение ребёнка
08.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильков Геннадий Константинович

Рождение ребёнка
05.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильков Геннадий Константинович

Развод
13.04.1974

Муж: Васильков Геннадий Константинович

Смерть
07.11.2005

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