Василькова (Никитина) Варвара
Место рождения
Дата рождения20.12.1931
Дата смерти07.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Оккупация района с 2.10.1941 по 15.03.1943
Рождение ребёнка
08.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильков Геннадий Константинович
Рождение ребёнка
05.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильков Геннадий Константинович
Развод
13.04.1974
Смерть
07.11.2005