Уразметова (Канева) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразметова (Канева) Надежда Николаевна

Место рождения

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

27.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1981

Отец: Канев Николай Федорович

Мать: Канева (Михайлова) Людмила Николаевна

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразметов Андрей Рахимович

Рождение ребёнка
08.09.2001

Дочь: Уразметова Карина Андреевна

Отец ребёнка: Уразметов Андрей Рахимович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
21.10.2003

Дочь: Уразметова Арина Андреевна

Отец ребёнка: Уразметов Андрей Рахимович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.03.2008

Сын: Уразметов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Уразметов Андрей Рахимович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
20.07.2010

Дочь: Уразметова Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Уразметов Андрей Рахимович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

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