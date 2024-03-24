Уразметова (Канева) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.2001
Дочь: Уразметова Карина Андреевна
Отец ребёнка: Уразметов Андрей Рахимович
Рождение ребёнка
21.10.2003
Дочь: Уразметова Арина Андреевна
Отец ребёнка: Уразметов Андрей Рахимович
Рождение ребёнка
01.03.2008
Сын: Уразметов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Уразметов Андрей Рахимович
Рождение ребёнка
20.07.2010
Дочь: Уразметова Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Уразметов Андрей Рахимович